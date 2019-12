India: fitta nebbia a New Delhi e Amritsar [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) fitta nebbia e visibilità ridotta oggi 30 dicembre in numerose aree dell’India: nella gallery le immagini da New Delhi e Amritsar.L'articolo India: fitta nebbia a New Delhi e Amritsar FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

India fitta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : India fitta