Incidenti sul lavoro | operaio morto a Bologna

Incidenti STRADALI : UN MORTO A CEFALÙ/ Auto sotto camion sulla Palermo-Messina : INCIDENTI STRADALI, un MORTO a CEFALÙ: un'Automobile è finita sotto ad un camion sulla strada che collega Palermo e Messina. Ferita un'altra persona

Incidenti in montagna : scivola per 30 metri sulla neve - grave una 21enne : Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita gravemente, ma non corre pericolo di vita, in una scivolata di oltre 30 metri mentre stava facendo un’escursione con le ciaspole sulle nevi della Valbondione, nel Bergamasco. È stata trasportata in elicottero all’ospedale di Sondalo. Avrebbe riportato la frattura dello sterno.L'articolo Incidenti in montagna: scivola per 30 metri sulla neve, grave una 21enne sembra essere il primo su ...

Incidenti in montagna - escursionista scivola per 400 metri sul Monte Vettore : vivo nonostante numerosi traumi : Un uomo di 78 anni, impegnato in una escursione con altri due compagni sul Monte Vettore, il rilievo più alto del massiccio dei Sibillini, è scivolato per 400 metri in un canalone. nonostante i numerosi traumi riportati, è stato recuperato in vita. L’incidente, con il recupero dell’infortunato a circa 1750 metri, è avvenuto sul versante sud-occidentale della montagna. A intervenire sul luogo è stato l’elicottero del 118 ...

Incidenti in montagna - muore sul Terminillo un escursionista vicentino : L'uomo, 47 anni, stava scalando in cordata la parete Est del monte. È scivolato in un canalone ghiacciato, i compagni hanno dato l'allarme. Ieri altri tre morti in Abruzzo

Incidenti in Montagna : morti 2 alpinisti sul Gran Sasso - 3 vittime in poche ore : Sono 3 le vittime nel giorno di Santo Stefano sul Gran Sasso: dopo la donna trovata morta, altri 2 alpinisti hanno perso la vita a seguito di una caduta. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme alle eliambulanze del 118 di stanza a L’Aquila e Pescara, stanno operando al di sotto del rifugio Franchetti e in prossimità della base della Ferrata Ricci. Sul luogo sono stati sbarcati due tecnici di elisoccorso del ...

Oltre 30 mila Incidenti all’anno sulle piste : il vademecum per non correre rischi : Oltre 30 mila incidenti all’anno sulle piste: il vademecum per non correre rischi e per evitare di farsi male sugli sci o durante altre attività. Ogni anno, nel nostro paese, avvengono circa 30 mila incidenti sulle piste e – secondo il Sistema Nazionale di Sorveglianza sugli incidenti in Montagna – gli uomini (55%) sarebbero coinvolti […] L'articolo Oltre 30 mila incidenti all’anno sulle piste: il vademecum per non ...

Non basta eliminare l’uomo per avere meno Incidenti sulla strada : Roma. meno incidenti stradali, più decessi sulle strade. Il paradosso dei numeri del primo semestre dell’anno è tutto qui. In quella equazione che unisce la gravità di ciò che si verifica sulle nostre strade a coloro che ne diventano vittime, principalmente pedoni e ciclisti, i soggetti più vulnerab

Incidenti STRADALI/ Scontro sul GRA : 2 feriti gravi e traffico paralizzato : INCIDENTI STRADALI, ancora strage in Veneto: 21enne morto stamattina in provincia di Venezia in uno Scontro tra un'auto e un camion.

Meno Incidenti stradali - ma più morti : sulle autostrade le vittime aumentano del 25% : Le stime di Istat e Aci, basate sui dati preliminari relativi al primo semestre 2019, mostrano che la mortalità stradale in Italia continua a crescere, soprattutto sulle autostrade dove si registra un +25%. Nel fine settimana scorso si sono verificati numerosi incidenti in cui hanno perso la vita nove persone. Lunedì due giovani, di 21 e 27 anni, sono morti e varie persone sono rimaste ferite in tutta Italia. I dati evidenziano un calo, rispetto ...

Incidenti in autostrada e sulla Saronno-Monza - il bilancio dei feriti : Si è risolto solo dopo due ore d’intervento il grave incidente stradale verificatosi questa mattina in autostrada ad Origgio, in possimità del bivio tra la A8 e la A9. A scontrarsi sono stati 2 camion, un furgoncino ed un’auto: 4 in tutto i feriti, tutti maschi con età compresa tra 28 e 59 anni. Il conducente di uno dei camion coinvolti è rimasto incastrato all’interno della cabina del suo mezzo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del ...

Valanghe - 3 morti sulle Alpi/ Chi erano : 3 Incidenti in Piemonte - Valle d'Aosta e Alt : Allarme Valanghe sulle Alpi: Piemonte, Alto Adige e Valle d'Aosta, tre morti in tre diversi incidenti. I nomi: chi erano le vittime

Valanghe sulle Alpi - tre morti in tre diversi Incidenti : Tre morti in altrettanti incidenti avvenuti in montagna nel giro di poche ore. Uno sulle Alpi piemontesi, un altro in Alto Adige e un ultimo incidente avvenutoin Valle d'Aosta. L'incidente sulle Alpi piemontesi È spirato subito dopo l'arrivo all'ospedale di Borgosesia il giovane sciAlpinista travolto da una valanga a circa 3000 metri di quota sopra Alagna Valsesia nella zona del passo della Civera. I tecnici del Soccorso ...

Allarme valanghe sulle Alpi - domenica tragica : tre morti in tre Incidenti : domenica tragica in montagna. Tre persone sono morte in tre diversi incidenti. Il primo caso sopra Alagna Valsesia, nel Vercellese, dove una slavina ha travolto uno snowboarder. Il secondo sull'Alpe di Siusi, dove è morta una donna di 62 anni. In Valle d'Aosta è morto una guida Alpina che faceva parte del Soccorso Alpino della guardia di finanza di Cervinia.Continua a leggere

Incidenti - sabato di sangue sulle strade italiane : morti cinque giovani : Avevano tra i 20 e i 25 anni i tre ragazzi morti a Noventa di Piave (Venezia). Una ventenne si è schiantata contro un albero ad Anguillara Sabazia (Roma). Nel Catanese è morto un 16enne: l'auto in cui viaggiava con altri tre è finita contro un muro