Incidente Roma, “Gaia e Camilla sono passate con il semaforo verde per i pedoni”: la nuova versione della famiglia Romagnoli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Incidente Roma, avvocato famiglia Camilla: “Le ragazze sono passate col semaforo verde per i pedoni” Nella complicatissima indagine sull’Incidente avvenuto a Roma la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, nel quale le 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono morte dopo essere state travolte dall’auto guidata da Pietro Genovese, sul Corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio, spunta adesso una nuova versione dei fatti. È quella fornita dall’avvocato Cesare Piraino, legale della famiglia Romagnoli, che ha chiesto ai pm di fare nuovi approfondimenti su quella tragica notte. Qualche giorno fa, nelle motivazioni della convalida dell’arresto ai domiciliari per Genovese, il gip ha scritto che “le due ragazze stavano attraversando la carreggiata, scavalcando il guard-rail, nel momento in cui il semaforo era fermo sulla luce rossa per i ... Leggi la notizia su tpi

stanzaselvaggia : Un’altra cosa che non tollero della narrazione dell’incidente di Ponte Milvio è il rimarcare che sia una faccenda d… - mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. - MarioOcchini : RT @tempoweb: L'inchiesta si allarga. #GaiaeCamilla 'hanno attraversato regolarmente, avevano il semaforo verde'. Gli accertamenti del lega… -