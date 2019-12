Incidente filobus, l’autista: “Voglio chiedere scusa alle famiglie” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni plurime a seguito dell’Incidente del 7 Dicembre, l’autista a guida del filobus ATM ha parlato con il PM Rosaria Stagnaro. “Vuole chiedere scusa alla famiglia della vittima – Shirley Ortega Calangi, baby sitter di 49 anni – e ai 18 feriti. È veramente dispiaciuto per quello che è successo, però, non sa cosa fare e come fare”, ha riportato il legale Salvatore Leotta. Incidente del filobus: parla l’autista È durato un’ora e mezza l’incontro con il magistrato: un incontro impegnativo durante il quale il giovane autista è esploso in un pianto ininterrotto. Come riportato dall’avvocato la causa dell’Incidente sarebbe un offuscamento improvviso della vista: “Dopo 38 secondi che era partito, ha avuto un mancamento per un malessere, ha visto tutto buio, un annebbiamento ... Leggi la notizia su notizie

