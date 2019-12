Incidente a Corso Francia, l’avvocato: «Le ragazze sono passate col verde pedonale» – Il video (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le ragazze stavano passando col verde per i pedoni quando è scattato il semaforo. E’ questa la conclusione a cui è arrivato l’avvocato della famiglia di Camilla Romagnoli, in una perizia appena depositata in procura. Il semaforo pedonale teatro dell’Incidente su Corso Francia, nel quartiere romano di Ponte Milvio, che ha causato la tragica morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, non prevede il giallo per chi attraversa e le ragazze avrebbero iniziato l’attraversamento con il verde per i pedoni. «Il semaforo – scrive il legale – per l’attraversamento pedonale ha una peculiarità obiettiva: non prevede, per avvertire i pedoni dell’imminente sopraggiungere» del verde per le «automobili il caratteristico ‘giallo per i pedoni’ ma prevede che al ‘verde per i pedoni’, che dura 26 secondi e mezzo circa, segua soltanto un ‘verde lampeggiante’ che dura ... Leggi la notizia su open.online

