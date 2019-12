Incendi in Australia, un koala stremato ferma i ciclisti e beve dalle loro borracce: le commoventi immagini [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anna Heusler stava andando in bicicletta in direzione di Adelaide, nell’Australia meridionale, con un gruppo di ciclisti, quando ha visto un koala seduto al centro della strada. Non era certo la prima volta che Anna vedeva dei koala sulla strada mentre andava in bicicletta, ma la reazione di uno di loro in particolare l’ha lasciata di stucco. “Abbiamo fermato le biciclette per aiutare il koala a spostarsi dalla strada, altrimenti sarebbe stato investito dalle auto. Ma il koala si è avvicinato a me molto velocemente, era ovviamente molto assetato. Mentre lo facevo bere dalle nostre bottiglie d’acqua, è salito sulla mia bici. Non ho mai visto un koala muoversi così rapidamente. Solitamente stanno sugli alberi e le persone li ammirano da lontano. C’erano circa una dozzina di ciclisti intorno a me che guardavano e diversi hanno commentato dicendo che è stata la miglior cosa che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

