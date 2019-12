In Liguria nuove grane per Autostrade. Il ministero delle Infrastrutture convoca d’urgenza i vertici di Aspi dopo il crollo nella galleria dell’A26 (Di martedì 31 dicembre 2019) Parte della volta della galleria Bertè, lungo l’A26, nei pressi di Masone, in direzione di Genova, è crollata nel tardo pomeriggio di ieri. Nessun mezzo è rimasto fortunatamente coinvolto nel crollo. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone. A distaccarsi dalla volta sono state alcune pesanti lastre di cemento, finite poi sulla corsia centrale della galleria. Sul caso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, guidato da Paola De Micheli, ha convocato d’urgenza i vertici di Autostrade per l’Italia. “Ci dispiace per quello che è successo oggi sulla A26, domani saremo al ministero per vedere le ulteriori azioni di verifica che sono necessarie” ha detto ieri l’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, dopo aver incontrato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per fare il ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

