In Grey’s Anatomy 16 una new entry da Suits: le prime foto ufficiali e i dettagli sul personaggio (Di lunedì 30 dicembre 2019) La veterana di Suits Sarah Rafferty lascia gli studi legali per entrare nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, come new entry del cast di Grey's Anatomy 16. Ad annunciarlo è TvLine, che pubblica anche le prime foto ufficiali dell'attrice nel suo nuovo ruolo: la Rafferty sarà un personaggio ricorrente in un arco di episodi di Grey's Anatomy 16, ma la trama in cui sarà attiva è ancora piuttosto indefinita. TvLine fornisce un primo sguardo in esclusiva al personaggio, che sarà quello di una donna ricoverata in ospedale per essere curata dai medici del Grey Sloan: il suo debutto sullo schermo avverrà nell'episodio in onda su ABC, negli Stati Uniti, il prossimo 30 gennaio. Si tratta dell'undicesimo episodio della sedicesima stagione, dal titolo A Hard Pill to Swallow, diretto da Michael Medico, nonché il secondo episodio del 2020 dopo la première di metà stagione del 23 ... Leggi la notizia su optimaitalia

