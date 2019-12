In bicicletta fino a Casablanca: l'impresa di un romano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Elisa Sartarelli Partito dalla provincia di Roma, Claudio Gentili ha raggiunto in bicicletta Casablanca, in Marocco, il 29 dicembre. Passerà il Capodanno a Settat e tornerà in Italia il giorno dell’Epifania Claudio Gentili ha raggiunto Casablanca, in Marocco, in bicicletta il 29 dicembre intorno alle 17, dopo essere partito il 9 novembre dall’Italia, precisamente dal Campo Base Alfa di Torrita Tiberina, in provincia di Roma. Una bellissima avventura che ha portato questo coraggioso cicloviaggiatore a percorrere circa 4000 km a bordo della sua bicicletta degli anni Novanta. Un percorso cominciato con una pioggia battente e qualche problema tecnico alla bicicletta da dover riparare, ma che ha portato a Gentili anche nuove amicizie e gli ha permesso di visitare tanti luoghi. Claudio Gentili non si è mai arresto davanti alle avversità e ha continuato il suo viaggio su due ruote ... Leggi la notizia su ilgiornale

flanciano1 : @mariobianchi18 A quindi quel rottame arruginito di bicicletta in via del Corso, lì da mesi ed ancora lì fino ad un… - Daniele60251459 : @LGmarangon Io me la farei a piedi da napoli fino a milano(rotolando perche'per tutta la roba mangiata ho perso la… -