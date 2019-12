Imprenditore fa un regalo ai suoi 198 dipendenti per Natale, 10 milioni di dollari (Di lunedì 30 dicembre 2019) Quando si leggono alcune notizie sembra di stare più che altro assistendo ad un film perchè la realtà ci ha abituato ad un mondo decisamente egoista, a tratti crudele e poco propenso a fare del bene. Pare ormai che l’individualismo e l’interesse personale superi di gran lunga la voglia di fare felici gli altri o, quantomeno, di interessarsi al benessere degli altri. Ma, per fortuna, non è sempre così e questa storia ce lo dimostra. Un Imprenditore, a capo della sua azienda del Medio Atlantico negli Stati Uniti, la St. John Properties una società immobiliare, ha pensato di fare un generoso regalo ai suoi 198 dipendenti per Natale e ha regalato loro 10 milioni di dollari divisi tra loro in base all’anzianità, il più anziano ha ricevuto 270.000 dollari. L’uomo ha spiegato il motivo di questa sua decisione: “sono loro che fanno correre la nave”. L’uomo ha fondato la sua ... Leggi la notizia su baritalianews

montagne_paesi : Imprenditore dona metà azienda ad alcuni dipendenti - Un imprenditore ha deciso di fare un regalo di Natale ad alcu… - infoitestero : Russia: astronauti in orbita senza caviale, imprenditore invia 4 chili in regalo per Capodanno - novasocialnews : Il Comune non ha i soldi per gli alberi: un imprenditore li regala e i cittadini li addobbano #novasocialnews… -