Imponenti rimodulazioni 3 Italia dal 7 gennaio | chi ne sarà coinvolto

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Stanno per colpire ancora le, che a partire dal 72020 impatteranno alcuni clienti, ovvero quelli che sono soliti utilizzare la SIM in roaming europeo, ma non in. La modifica unilateralerelativa al piano tariffario a consumo, trasformandolo in 'Tre Basic' (30 cent/minuto per le chiamate nazionali con scatto alla risposta di 30 cent e tariffazione a minuto, 30 cent/SMS inviato, Internet 20c/20MB, navigazione sull'App&Store a 0,90 cento/pagina visitata).possibile esercitare il diritto di recesso fino al 6inviando una raccomandata A/R, una PEC, chiamando il 133, direttamente dall'Area Clienti, nei negozi 3, oppure cambiando gestore telefonico, il tutto senza penali né costi di disattivazione. Se coinvolti nelledel 72020 in presenza di contratti con vendita a rate di prodotti e/o ...

OptiMagazine : Imponenti rimodulazioni #3Italia dal 7 gennaio: chi ne sarà coinvolto -