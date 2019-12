Imola, Carletto ha un infarto, il suo cane va a trovarlo all’ospedale: “Da allora è migliorato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tina, un cane di razza beagle femmina, il giorno di Natale è stato accompagnato all’ospedale Nuovo di Imola per salutare Carletto, un anziano che amava portarla a passeggio e che pochi giorni prima è stato colpito da un infarto. Da allora, raccontano gli infermieri, le condizioni di salute dell’uomo sono migliorate. Avrebbe dovuto trascorrere il giorno di Natale da solo in ospedale, ma ha ricevuto una bellissima sorpresa. Carletto, un uomo ricoverato dopo un infarto all’Ospedale Nuovo di Imola, ha infatti ricevuto una visita speciale, quella della sua amata cagnolina Tina, un beagle femmina che non ha appena l’ha visto l’ha coperto di feste e affetto, rendendo più allegro un momento che altrimenti sarebbe stato particolarmente noioso e triste. A raccontare la bellissima storia di amicizia tra un uomo e un animale è il Resto del Carlino: è stata la signora Marta Zuffa, ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

