Il volto delle parole: su Rai3 Alessio Boni racconta la storia della Treccani (Di lunedì 30 dicembre 2019) Alessio Boni, Il volto della parole “Il bene più prezioso che possediamo e che dobbiamo tramandare ai nostri figli è la conoscenza” dice in tono solenne e quasi austero Alessio Boni, stavolta nei panni di un agente della Enciclopedia Italiana Treccani. L’attore è il protagonista della docufiction “Il volto delle parole”, in onda stasera – 30 dicembre - alle 23 su Rai3, realizzata da Rai Cinema con Stand by me e pensata come un viaggio nel tempo che si intreccia con la storia d’Italia. Boni, con il personaggio a cui darà il volto, ripercorrerà la storia dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani attraversandone le tre epoche cruciali, simbolo di epocali cambiamenti storici, culturali, sociali e tecnologici per il nostro Paese e per il mondo: gli anni ‘30, ‘60 e ‘90. I telespettatori saranno guidati in un percorso scandito ... Leggi la notizia su davidemaggio

