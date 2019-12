Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Un uomo ha aperto il fuoco contro inellaofdi White Settlement, vicino a Fort Worth in Texas, uccidendo due persone. L’aggressore è stato quindida alcunipresenti, come ha precisato il capo della polizia di White Settlement, J.P. Bevering. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, l’aggressore, che non è stato identificato, sarebbe entrato nella chiesa e si sarebbe seduto. Ildell’uomo cheofdaiAd un tratto “si è alzato, ha estratto un fucile e hato contro un parrocchiano, uccidendolo”, ha detto Bevering. L’aggressore ha quindi colpito a morte una seconda persona prima che altri due parrocchiani, volontari di una squadra di sicurezza della chiesa, rispondessero al fuoco. Latoria si è conclusa in sei secondi, ha ...

Noovyis : (Il video dell’uomo che spara alla West Freeway Church of Christ e viene ucciso dai fedeli) Playhitmusic -… - neXtquotidiano : Il video dell'uomo che spara alla West Freeway Church of Christ e viene ucciso dai fedeli - Frances86243536 : RT @ImJamesTheBond: Il video dell'uomo armato che ha sparato a due persone nella chiesa West Freeway Church of Christ a White Settlement in… -