Il Segreto anticipazioni | Ignacio confessa che Pablo è suo figlio

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Arrivano da Antena 3 leufficiali delle puntate Ilspagnole. Grandi novità a Puente Viejo con una confessione inaspettata e un confronto che non sarà affatto facile.Iltrame spagnole: la disperazione diNon smettono di emozionare le trame dello sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra. Nelle puntate spagnole,dovrà affrontare la verità scottante sul suo passato. L’uomo, in preda ai sensi di colpa, proverà a spiegare alle sue figlie di essere stato costretto a mentire sulla reale identità di. Tuttavia, Marta e Rosa lo riterranno responsabile della situazione che si è venuta a creare, una situazione che ha costretto Carolina ad allontanarsi dall’uomo che ama. Nel frattempo,non saprà più dove sbattere la testa e si confiderà con la moglie., tentando di rimediare per quanto possibile alla ...

