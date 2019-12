Il Segreto anticipazioni: DORI sta per uccidere MARIA… (Di lunedì 30 dicembre 2019) Grande pericolo per Maria Castañeda (Loreto Mauleon) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! Eh sì: la ragazza rischierà di essere uccisa dall’infermiera DORI Vilches (Marian Degas), ma fortunatamente verrà salvata in extremis da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Il Segreto, news: Maria e i dubbi su DORI Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via quando Maria si renderà conto del fatto che DORI, assunta da Fernando per farsi carico della sua fisioterapia, dà spesso l’impressione di perdere il lume della ragione. In una determinata giornata, l’infermiera comincerà infatti a parlare da sola e si rivolgerà ad alcuni bambini, implorando loro di fuggire dalle fiamme di un devastante ed inesistente incendio. Turbata da quell’atteggiamento, la Castañeda farà in modo di parlare con Irene Campuzano (Rebeca Sala) e le chiederà di usare le sue conoscenze ... Leggi la notizia su tvsoap

