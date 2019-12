Il Segreto, anticipazioni: Antolina muore (Di lunedì 30 dicembre 2019) Isaac e Antolina - Il Segreto Tragico epilogo per la perfida Antolina Ramos (Maria Lima) de Il Segreto: nelle puntate della telenovela in onda questa settimana, la ragazza tenterà di uccidere il marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ma, nel corso di uno scontro fisico, finirà per avere la peggio e cadrà giù da un grosso dirupo, circostanza che le costerà la vita. In questa maniera, la biondina uscirà di scena; Isaac ed Elsa (Alejandra Meco), data la sua triste fine, riusciranno finalmente ad essere felice? Ecco le anticipazioni da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020. Il Segreto: anticipazioni lunedì 30 dicembre 2019 Francisca si reca in Segreto a Belmonte per scoprire la verità sulle responsabilità del sindaco. Maria licenzia la sua infermiera. Il Segreto: anticipazioni martedì 31 dicembre 2019 Antolina cade dal burrone. Francisca torna da Belmonte convinta che Fraile ... Leggi la notizia su davidemaggio

exodusdragons : Il Segreto anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020: Raimundo ha scoperto il piano di Francisca? - exodusdragons : Il Segreto anticipazioni 31 dicembre 2019: nonostante Antolina, Elsa continua a peggiorare - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020: Raimundo ha scoperto il piano di Francisca? - #Segreto… -