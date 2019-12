Il Segreto anticipazioni 31 dicembre 2019: nonostante Antolina, Elsa continua a peggiorare (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 31 dicembre 2019 su Canale 5, le condizioni di salute di Elsa continuano a peggiorare nonostante l'uscita di scena di Antolina: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di martedì 31 dicembre 2019 e le anticipazioni riportano l'attenzione su Elsa, le cui condizioni di salute non sono buone. Antolina è morta, caduta dal dirupo, e ora tocca a Isaac darle degna sepoltura. Eppure la notizia ha scosso Elsa, nonostante questo significhi che nulla potrà più turbare la sua serenità: le condizioni di salute della donna si fanno preoccupanti. Fernando nel frattempo porta avanti le sue trame, con la complicità sempre più attiva del sindaco di Belmonte. Le indagini di Donna Francisca, dunque, sono sulla pista giusta. Il Segreto tornerà domani, 31 dicembre, ... Leggi la notizia su movieplayer

