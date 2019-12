Il rinoceronte più anziano del mondo è morto

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È morta in Tanzania Fausta, ilpiù vecchio del. Aveva 57 anni, gli ultimi tre dei quali passati in cattività: la notizia della morte è stata diffusa dall'Authority dell'area di conservazione del cratere di Ngorongoro dove la femmina dinero (Diceros birconis michaelli) era stata avvistata per la prima volta nel 1965, quando aveva appena tre anni di età. Per 54 anni è rimasta allo stato brado nella wilderness protetta di Ngorongoro ed è certamente stata immortalata in chissà quante foto scattate nel corso di mezzo secolo da milioni di turisti e visitatori provenienti da tutto il. Negli ultimi tempi, a causa dei malanni e acciacchi di salute sopraggiunti con la vecchiaia, Fausta era trattenuta in cattività per non esporla agli attacchi delle iene. Aveva anche perso la vista da un occhio, il che ...

