Il remake di Tony Hawk' s Pro Skater è più vicino di quanto pensiamo?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I giocatori chiedono da tempo a gran voce undi's Proe un nuovo rumor sta ora suggerendo che i fan della serie potrebbero vedere esaudito il loro desiderio prima del previsto.Sul suo account Twitter, il giornalista Sabi ha dichiarato di essere stata informata da un contatto di Activision che le demo giocabili dei remaster di Pro1 e 2 sono già circolate negli uffici Activision. Sabi ha chiarito che il suo informatore non era sicuro se le versioni fossero semplicemente test dimostrativi o se i giochi sarebbero stati completamente rifatti.La serie di videogiochi's Proè apparsa per la prima volta 20 anni fa e finora sono stati pubblicati cinque titoli, il più recente nel 2015. Pro1 e 2 sono già stati pubblicati, non una ma due volte. Pro2X era un titolo di lancio per l'Xbox originale nel 2001 ed era esclusivo per la console ...

Eurogamer_it : #TonyHawksProSkater Remake sempre più vicino? - TheBigMagician : RT @Multiplayerit: Tony Hawk's Pro Skater, l'uscita del remake potrebbe essere piuttosto vicina - GiocareOra : Il remake di Pro Skater di Tony Hawk potrebbe essere dietro l'angolo -