Il Re del Food Porn apre il primo Golocious a Sorrento (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiDopo aver conquistato la sua Cava de’ Tirreni col format Delicious, con 6 locali aperti in un’unica strada in meno di 5 anni, Vincenzo Falcone a 32 anni è pronto a gettarsi in una nuova e ambiziosa avventura dal nome Golocious. Tutto nasce dall’incontro con Gian Andrea Squadrilli – tecnologo alimentare, influencer e fondatore della piattaforma italyFoodPorn, classe 1994 – per un format che avrà diverse declinazioni tra pizza in teglia, pizza, hamburger, enoteca. Il logo è espressamente pop: una bocca sorridente, stampo del sorriso di Vincenzo. «Perché davanti ai miei piatti non si può non sorridere». E così martedì 31 dicembre si alzeranno le saracinesche in via Luigi de Maio 17 a Sorrento per il primo locale con insegna Golociuos che punterà sulla pizza in teglia. La ... Leggi la notizia su anteprima24

TopChefIT : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: Capodanno a Jesolo: gli eventi del 31 dicembre - RistoriAmo : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: Capodanno a Jesolo: gli eventi del 31 dicembre - MENUETTOit : #Food e #Music: Capodanno a Jesolo: gli eventi del 31 dicembre -