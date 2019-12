Il racconto di Ferrino: "Io 5 ore sotto la neve, ma ho ripreso a sciare" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Valentina Dardari Non scorderà mai quella terribile esperienza. La sua vita appesa a un filo, per cinque interminabili ore In questi giorni di valanghe, morti e slavine, il racconto di Roberto Ferrino a Il Corriere, fa venire i brividi. Difficile per lui, 51enne amante della montagna e dei suoi silenzi, dimenticare quel 6 marzo del 2018 quando, proprio mentre si trovava ad alta quota, ha rischiato di morire. Rivede tutto davanti agli occhi Ferrino, artigiano edile residente in provincia di Cuneo. Come un film d’avventura, dove però il protagonista è lui. Si trovava sul Viribianc, nella zona cuneese della Valle Grana, a circa 2.500 metri di altezza, quando improvvisamente è stato travolto da una valanga. Il cuore in gola Trascinato a valle per oltre 200 metri, è rimasto là, sepolto dall’ammasso di neve per cinque ore. Lui, esperto della montagna e della sua imprevedibile ... Leggi la notizia su ilgiornale

