Il paradiso delle signore 4: aprile senza ADELAIDE, anticipazioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ritorna sui teleschermi di Rai 1 Il paradiso delle signore 4, dopo la breve pausa natalizia della scorsa settimana. La fiction daily di Rai 1 ora non avrà più soste e ci accompagnerà per tutto il resto delle 160 puntate previste, con alcuni cambiamenti che scopriremo da qui ai prossimi mesi. La prima novità è il maggior coinvolgimento nelle storie di un nuovo personaggio il cui ingresso è stato molto pubblicizzato ma che finora tutto sommato si è visto assai poco: Achille Ravasi, interpretato dal popolare attore Roberto Alpi. Il paradiso delle signore 4, spoiler: ACHILLE RAVASI (Roberto Alpi) ora al centro della scena! Il gancio narrativo che porterà Ravasi ad essere più in prima linea inizia da un invito che la new entry rivolgerà a Riccardo e Vittorio per parlare dell’Esposizione di Italia 1961, che presto si svolgerà a Torino. Da qui in poi, Achille inizierà ad insinuarsi ... Leggi la notizia su tvsoap

