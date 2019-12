Il Papa e la (giusta) crociata contro i cellulari a tavola (Di lunedì 30 dicembre 2019) Stefano Zurlo F orchette & telefonini. La faccia nel display. Fra un piatto e l'altro, il pranzo è solo routine. Noia e un orizzonte corto come la quotidianità. Meglio tuffarsi negli smartphone che offrono una via di fuga comoda comoda. All'Angelus Papa Francesco affronta il tema, senza troppi giri di parole: «Tu sei come quei ragazzi, a tavola, ognuno con il suo telefonino, mentre stanno chattando?». Un'immagine desolante in cui ci specchiamo un po' tutti: la cucina, i genitori muti davanti alla tv, i giovani assorti nei loro messaggi. Non è questione di galateo o di buone maniere, il problema è più profondo e tocca il nervo scoperto dei rapporti umani: la base della convivenza civile e per il cristiano adulto la porta del mistero. Perché, come insegnava don Giussani, Dio è venuto umilmente sulla terra e cambia il mondo giorno per giorno, attraverso i volti di quelli ... Leggi la notizia su ilgiornale

