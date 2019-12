Il papà di Greta Thunberg | “Sono preoccupato”

Greta Thunberg diva del 2019 : paladina del clima. Ma c’è chi la odia. E papà è preoccupato : Un anno, il 2019, che parla di lei e del movimento del Fridays for future con gli scioperi del clima, il prossimo anno tutti in raduno mondiale a Torino. Ma anche odio contro la giovane svedese. Di questo è preoccupato il padre di Greta. In un'intervista alla Bbc, Svante Thunberg, 50 anni, rivela che da quando è diventata un'attivista la figlia è più felice

Il papà di Greta Thunberg rivela : “Ha lottato contro la depressione per anni” : Svante, il padre di Greta Thunberg, ha raccontato alla Bbc il passato della giovane ambientalista, spiegando che ha lottato contro la depressione per tre-quattro anni prima di iniziare lo sciopero della scuola contro il cambiamento climatico: "Aveva smesso di parlare, di andare a scuola, anche di mangiare". Riguardo i famosi scioperi del venerdì, il padre ha raccontato che inizialmente non era d'accordo.Continua a leggere

"Con il Papa - Greta e le Sardine : sono una partigiana dell’illusione". Intervista a Ginevra Bompiani : Lei trova una definizione perfetta: “Un’illusa? sono più che un’illusa. sono una teorica dell’illusione. Ancora meglio: una partigiana dell’illusione. Nell’illusione, ripongo tutta la mia fiducia”. Nemmeno quattro psicoanalisi sono bastate a convincere Ginevra Bompiani che – come diceva Sigmund Freud – l’idea di eliminare l’aggressività dall’essere umano ...

Ombre in Vaticano - si dimette il segretario personale del Papa : Papa Francesco si prepara a rientrare dalla lunga maratona in Estremo Oriente, ma dal Giappone rimbalza fino a Roma la notizia che il suo segretario personale, Fabian Pedacchio, si prepara a lasciare il delicatissimo incarico. Da parte vaticana si precisa subito: non si tratta di altro se non del semplice desiderio di cambiare mansioni per un sacerdote dalle grandi curiosita' intellettuali e culturali. Pedacchio, che ha 55 anni ed un aspetto ...

Si dimette il segretario del Papa Giallo sui motivi. Le voci su Badoo : Qualche tempo fa monsignor Pedacchio, molto vicino a Papa Francesco, era finito in un dossier nel quale si sosteneva fosse registrato su siti tipo Badoo Segui su affaritaliani.it

