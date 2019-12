Il papà di Greta Thunberg rivela: “Ha lottato contro la depressione per anni” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Svante, il padre di Greta Thunberg, ha raccontato alla Bbc il passato della giovane ambientalista, spiegando che ha lottato contro la depressione per tre-quattro anni prima di iniziare lo sciopero della scuola contro il cambiamento climatico: "Aveva smesso di parlare, di andare a scuola, anche di mangiare". Riguardo i famosi scioperi del venerdì, il padre ha raccontato che inizialmente non era d'accordo. Leggi la notizia su fanpage

