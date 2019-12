Il padre di Greta Thunberg: «Sono preoccupato per lei» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Greta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a TorinoGreta Thunberg a Torinopadre orgoglioso e preoccupato. Non pensava che fosse un bene per la sua bambina mettersi in prima linea il padre di Greta Thunberg. Invece l’attivista svedese lo ha fatto e, a soli 16 anni, ha portato milioni di persone nelle piazze in difesa dell’ambiente e contro i cambiamenti climatici. In un’intervista alla Bbc Svante Thunberg, 50 anni, racconta dal suo punto di vista la storia della figlia, finita sulla copertina di Time come personaggio dell’anno (e votata anche da noi a Vanity come testimonianza di coraggio del 2019). Non era d’accordo che Greta saltasse la scuola per scioperare in favore dell’ambiente e ora che è un’icona mondiale la vede più felice, ... Leggi la notizia su vanityfair

repubblica : Parla il padre di Greta Thunberg: 'Sono preoccupato per l'odio e le fake news' [aggiornamento delle 12:49] - Agenzia_Ansa : Parla il papà di @GretaThunberg 'È felice ma sono preoccupato' #fridayforfuture #ANSA - repubblica : Parla il padre di Greta Thunberg: 'Ha sofferto di depressione per anni' [aggiornamento delle 14:09] -