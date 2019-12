Il padre di Greta Thunberg: “Non ero d’accordo con lo sciopero da scuola” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’intervista del padre di Greta Thunberg ai microfoni della Bbc: “Aveva smesso di parlare di andare a scuola. Mi sono adattato per salvare mia figlia”. LONDRA (INGHILTERRA) – Lunga intervista ai microfoni della Bbc per il padre di Greta Thunberg che ha raccontato le difficoltà avute dalla figlia prima di diventare famosa in tutto il mondo. “Qualche anno fa – ha dichiarato Svante – aveva smesso di parlare e di andare a scuola. Per un genitore il peggior incubo è vedere un figlio smettere di nutrirsi. Per cercare di farla stare meglio abbiamo dovuto modificare il nostro modo di vivere e adattarci alle sue idee per salvarla. Io non ero d’accordo con lo sciopero da scuola per le proteste ma l’ho dovuta assecondare per evitare problemi ancora più gravi“. Il padre di Greta preoccupato: “I messaggi d’odio non mi ... Leggi la notizia su newsmondo

