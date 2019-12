Il Natale di Malta. Storia, devozione e patrimoni dell'umanità (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gebla Maltija. Sulla “g” c’è il puntino maltese che sulla nostra tastiera non è visibile. Parto dalla Gebla Maltija per raccontare Malta. Ebbene sì, perché di questo Paese è la cosa che mi ha più colpita. Gebla Maltija è la pietra maltese che colora, o rende grigio, dipende dai punti di vista, quest’isola. È la pietra con cui è stata edificata tutta l’isola, Gozo compresa. Ogni chiesa, sotterraneo, palazzo storico, tutto è fatto con questa pietra porosa e atona che viene estratta dalle cave del posto. Se non fosse stato per il colore del Natale, che accende con il suo rosso e le sue luminarie tutto il territorio, Malta sarebbe un agglomerato informe di color ocra, sabbia, crema... sfumature a parte... atono. Uomini e donne, anch’essi atoni, sono cubici, hanno corpi giganti e le ... Leggi la notizia su huffingtonpost

ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Il Natale di Malta. Storia, devozione e patrimoni dell'umanità - HuffPostItalia : Il Natale di Malta. Storia, devozione e patrimoni dell'umanità - michelataxistro : RT @LaStampa: La Alan Kurdi in Sicilia dopo il no di Malta. Rifugiati della classe media: il nostro Paese diventerà come la Siria. https:/… -