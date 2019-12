Il Molo Rosso 2, Prima puntata: La Confessione di Alejandra! (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Molo Rosso 2, trama Prima puntata: Alejandra ha molte cose da dire, mentre le indagini su Oscar riprendono a seguito di un’altra importante scoperta che coinvolge ancora Conrado. Il Molo Rosso è arrivato alla seconda stagione, dopo aver appassionato tutti con la Prima, andata in onda lo scorso anno. La serie, nata dagli stessi autori de La casa di carta, è piaciuta molto anche perché diversa dal normale, trasgressiva e con tinte di giallo. Ecco cosa succede nella Prima puntata di questa nuova stagione. Il Molo Rosso 2, trama Prima puntata: Conrado furioso con Veronica! Nel corso della Prima puntata, Veronica ed Alejandra si svegliano dopo aver dormito assieme. È chiaro che l’amicizia iniziata nella precedente stagione e diventata più forte alla fine, si sia trasformata in un sentimento più forte e ben diverso. Alejandra, dopo essersi alzata, fa una Confessione molto ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

annosayo : RT @omaralattas: ??Trieste, ITALY Ponte Rosso, Piazza della Borsa, Piazza Unita d'Italia, Molo Audace, Teatro Romano ??? - omaralattas : ??Trieste, ITALY Ponte Rosso, Piazza della Borsa, Piazza Unita d'Italia, Molo Audace, Teatro Romano ???… - zazoomnews : Il Molo Rosso 2 su Rai2 dal 7 gennaio in anteprima mondiale: la seconda stagione in Italia prima che in Spagna -… -