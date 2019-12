Il messaggio di Papa Francesco alle famiglie: “Spegnete i telefonini, tornate a parlarvi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nell’omelia dedicata alla Santa Famiglia Papa Francesco ha domandato provocatoriamente: “Nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino, sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa. Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia”. Lo smartphone a tavola? Odioso anche per Papa Francesco. Nell’omelia della messa di ieri mattina dedicata alla Santa Famiglia – cioè Gesù, Giuseppe e Maria – il Pontefice ha lanciato una provocazione: “Io mi domando: tu nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino, sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa. Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia”. Il Papa ha incentrato la sua omelia proprio sulla necessità di ritessere i fili all’interno delle famiglie. ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

