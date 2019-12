Il Mein Kampf invece di Minecraft | che abbaglio del nonno col nipotino (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un bambino aveva chiesto di avere Minecraft come regalo di Natale. Ma invece del celebre videogioco il nonno gli ha donato il Mine Kampf di Hitler. Desiderava tanto avere Minecraft come regalo di Natale. Si tratta di un celebre videogioco in stile sandbox diffuso su numerose piattaforme per videogames, in cui l’utente è chiamato sia … L'articolo Il Mein Kampf invece di Minecraft che abbaglio del nonno col nipotino è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

giornalettismo : Siete rimasti delusi dai regali di #Natale? Pensate a questo bambino francese che ha chiesto #Minecraft, ma ha ri… - globalistIT : - Profilo3Marco : RT @BlitzQuotidiano: Francia. Chiede “Minecraft” per Natale, il nonno gli regala “Mein Kampf”. Video -