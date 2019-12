Il governo nero-verde austriaco è ormai quasi pronto

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La formazione di un nuovo esecutivo a Vienna sembra sempre più vicina e la soluzione politica che verrà adottata potrebbe essere destinata a fare scuola anche in altre nazione europee. Le elezioni legislative austriache del 29 settembre, infatti, si erano concluse con la netta affermazione dei Cristianodemocratici (Ovp), di cui fa parte il premier uscente Sebastian Kurz, che avevano conseguito il 37,5 per cento dei suffragi popolari e 71 seggi sui 183 del Consiglio Nazionale. I numeri avevano premiato il carismatico e giovane leader di centrodestra, già al timone durante la fallimentare esperienza di, terminata nel mese di maggio, con la destra radicale dell’Fpo ma l’Ovp era comunque piuttosto distante dalla maggioranza assoluta degli scranni. Esclusa l’ipotesi di una Grande Coalizione con i Socialdemocratici, giunti secondi con poco più del 21 per cento dei ...

