Il finale di You 2 e la terza stagione in arrivo: il protagonista Penn Badgley sul futuro della serie (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il finale di You 2 è una chiara apertura ad una potenziale terza stagione, che sembra già nei piani di Netflix sebbene non sia stata ancora annunciata ufficialmente. ATTENZIONE SPOILER! La protagonista femminile Love Quinn (Victoria Pedretti) ha rappresentato la vera chiave di volta per trama della serie: è stata lei a uccidere la vicina di Joe, Delilah (Carmela Zumbado), liberandosi poi di Candace (Ambyr Childers). Il tutto per proteggere la sua relazione con Joe, proprio come ha fatto lui in precedenza. Apparentemente il protagonista trova uno specchio in cui riflettersi, una versione femminile di sé, altrettanto malata e ossessiva. E con lei decide di restare, pur dubitando della bontà di quella scelta, quando scopre che Love è incinta di sua figlia (qui la nostra recensione della seconda stagione). Nel finale di You 2, Joe sembra descrivere la sua situazione con Love come ... Leggi la notizia su optimaitalia

