Il figlio ha la leucemia: madre gli inietta materiale fecale per tentare di ucciderlo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tiffany Alberts, una madre statunitense, ha iniettato del materiale fecale nella flebo di suo figlio malato di leucemia causandogli una grave infezione. È successo nell’Indiana e la donna è stata condannata a 7 anni di reclusione e 5 di libertà vigilata. La Alberts era accusata di tentato omicidio. Leggi la notizia su fanpage

