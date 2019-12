Il due di picche a Cristiano Ronaldo: ecco la bomba sexy che ha detto no a CR7 [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti al mondo ma è anche considerato un sex simbol, sono tante infatti le donne che apprezzano le qualità fisiche del calciatore della Juventus. il portoghese ha intenzione di lasciare ancora una volta il segno in Italia ma solo in campo con l’obiettivo di trascinare i bianconeri verso traguardi importanti in campionato e Champions League. Nel frattempo continuano le voci di gossip che riguardano CR7, strano ma vero nel corso della sua vita il calciatore ha anche ricevuto un no. Si tratta della top model russa Viktoria Odintcova che, come ha svelato alla televisione russa nella trasmissione Makarena “tanto tempo fa” ha ricevuto e cancellato un messaggio di Cristiano Ronaldo su Instagram: “Ovvio che non gli ho dato una chance. Conosco altre ragazze alle quali ha scritto, così ho capito cosa dovevo fare e ho ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

