Il doppio standard di Salvini sugli insulti alle donne: ok contro la Azzolina, sbagliati contro la Borgonzoni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sembra ieri che Matteo Salvini se la prendeva per la «mancanza di rispetto per un avversario e per una donna» nei confronti di Lucia Borgonzoni. Un momento: era ieri. Il 29 dicembre infatti il leader della Lega era offesissimo per quello che il sindaco di Milano Beppe Sala aveva detto sulla sua candidata alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Che aveva detto Sala? Che la Borgonzoni «non sa da che parte è girata» visto che non sa nemmeno con quali regioni confina l’Emilia-Romagna. Quell’imprevedibile voglia di sessismo dei fani di Salvini Anche la Borgonzoni si era offesa, e con lei molti leghisti indignati a comando per le parole (decisamente innocue) di Sala. La senatrice della Lega ha scritto su Facebook che se quello che è stato detto dal sindaco di Milano nei suoi confronti «fosse stato detto di una donna di sinistra, l’avrebbero già dichiarata martire!». Nemmeno ... Leggi la notizia su nextquotidiano

M5S_No_Grazie : RT @neXtquotidiano: Il doppio standard di Salvini sugli insulti alle donne: ok contro la #Azzolina, sbagliati contro la Borgonzoni https://… - Keynesblog : RT @neXtquotidiano: Il doppio standard di Salvini sugli insulti alle donne: ok contro la #Azzolina, sbagliati contro la Borgonzoni https://… - Noovyis : (Il doppio standard di Salvini sugli insulti alle donne: ok contro la Azzolina, sbagliati contro la Borgonzoni) Pl… -