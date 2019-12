Il director di God of War vorrebbe un nuovo Golden Sun per Nintendo Switch (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cory Barlog, il director dell'apprezzato God of War, ha un sogno: giocare a un nuovo Golden Sun per Nintendo Switch.Il director ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter dicendo "cara Nintendo, sono pronto per un moderno Golden Sun costruito sulle ceneri ancora fumanti di ognuno di questi franchise! Franchise che amo moltissimo, ma non tanto quanto Golden SUN"."In conclusione ... hai la mia spada, il mio arco e la mia ascia".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

