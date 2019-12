Il decennio orribile dell’economia italiana

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quello che andrà a chiudersi tra quarantotto ore è stato unper l’economia. Dal punto di vista della crescita economica, racconta oggi Carlo Cottarelli su La Stampa, è stato il peggiore dell’unità d’Italia: Il reddito prodotto (il Pil) è aumentato in media dello 0,2 per cento l’anno, meno di quanto fosse avvenuto nelprecedente (0,5 per cento), nonostante la crisi globale del 2008-09, e meno di quanto fosse avvenuto negli Anni ’40 del secolo scorso (0,4 per cento), nonostante il disastro della seconda guerra mondiale. Si potrà dire che, col crescere del livello del reddito, diventa più difficile mantenere ritmi di crescita elevati, ma questo vale anche per gli altri Paesi. Eppure il Pil francese nello stesso periodo è aumentato in media dell’1,3 per cento all’anno, quello tedesco del 2 per cento. E nonostante sia stata pesantemente coinvolta ...

LaStampa : Ora serve la rivoluzione per una vera strategia di crescita: il rischio di una nuova recessione è dietro l’angolo. - arcsulon1 : ' In economia un decennio orribile ' Cottarelli su La Stampa: ma il marziano colpevole é già stato segnalato ? .. d… - _xladypayne : Questo video ha reso questo decennio meno orribile. ?? -