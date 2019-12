Il ciclista professionista Dlamini non paga il biglietto del parco e viene arrestato mentre si allena: i ranger gli rompono il braccio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Hanno fatto il giro del web le immagini che mostrano l’arresto del ciclista sudafricano Nicholas Dlamini. Nel video l’atleta, che corre per la Dimension Data, viene fermato con forza dai Rangers del Table Mountain National Park in Sudafrica mentre si sta allenando, tanto da riportare una frattura dell’omero sinistro. Secondo le informazioni diffuse sui social il ciclista sarebbe entrato nell’area riservata senza pagare il biglietto. Numerosi i messaggi di solidarietà al ciclista, tra cui quello di Chris Froome. L'articolo Il ciclista professionista Dlamini non paga il biglietto del parco e viene arrestato mentre si allena: i ranger gli rompono il braccio proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RovigoOggi : #MirkoCrepaldi trovato morto a 47 anni nella sua abitazione di Porto Viro era un noto ciclista professionista, avev… -