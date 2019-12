Il cavallo sfaticato (Di lunedì 30 dicembre 2019) I cavalli sono davvero creature meravigliose. Per secoli hanno aiutato gli umani e continuano a farlo oggi. Come tutti sappiamo, sono animali potenti e maestosi;. In verità, sono una delle specie più affascinanti del nostro pianeta. Naturalmente, come per le persone, i cavalli hanno personalità diverse. Quindi ad alcuni non piace “lavorare”. Questo cavallo per esempio, Jingang. Per qualche ragione, non gli piacciono gli umani che lo cavalcano, come la maggior parte degli altri cavalli come lui. Invece, lui è un’anima libera e una che potrebbe avere un futuro nella recitazione. in un video Jingang sta diventando virale sul web. Nella clip si vede lui che si lancia a terra e si finge”morto” ogni volta che qualcuno cerca di salirci sopra Ad essere sinceri, penso che ... Leggi la notizia su bigodino

cavallo sfaticato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : cavallo sfaticato