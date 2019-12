Il Capodanno italo-svizzero di Antonio Razzi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tradizione vuole che la notte di San Silvestro si brindi in ottima compagnia. E in Svizzera devono aver pensato che nessuno più dell'ex senatore Antonio Razzi possa ravvivare l'italo-Swiss Silvester Party, che si svolgerà nella grande Sala Congressi del Movenpick Hotel di Regensdorf. Per Razzi è un ritorno alle origini, visto che prima di iniziare a fare politica con l'Idv di Antonio Di Pietro, lavorava come operaio in uno dei Cantoni di lingua tedesca. Gli organizzatori della serata assicurano che la festa si svolgerà in "un ambiente molto chic, con un servizio impeccabile, che servirà agli ospiti l'aperitivo e uno squisito menu di ben 7 portate e, alle ore 2, l'irrinunciabile zuppa di lenticchie con zampone preparata secondo la ricetta dello chef pugliese Peppe Zullo". Ad accompagnerà la cena ci sarà anche un intrattenimento musicale. E non poteva mancare il collegamento con ... Leggi la notizia su agi

