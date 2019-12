Il cantante mascherato MOSTRO | chi è il vip che si nasconde dietro la maschera bizzarra?

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Manca ormai pochissimo alla prima puntata de Ilche prenderà il via il 10 gennaio 2019. Il programma di Milly Carlucci scalda i motori e in questi giorni vengono dati, sia in tv che sui social, tanti indizi per cercare di capire chi siano i personaggi famosi che animeranno la trasmissione. E’ la prima edizione del talent e si spera che sia un grande show, almeno Milly Carlucci è convinta che lo sarà mentre il pubblico si divide tra scettici e grandi entusiasti. Tra i protagonisti de Ililc’è anche un VIP che vestirà i panni di. Si tratta di un costume molto particolare che non ci permette di scoprire se il VIP che sidentro il costume disia un uomo o una donna. LEGGI QUI TUTTI GLI INDIZI SUGLI 8 VIP IN GARA Ilprime anticipazioni ufficiali e indizi: otto super VIPgli otto ...

