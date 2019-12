Il Cantante Mascherato, chi si nasconde dietro le 8 maschere? Le prime indiscrezioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) A partire dal prossimo 10 gennaio, avrà inizio la prima edizione italiana de Il Cantante Mascherato, adattamento del format The Masked Singer, che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, e che sarà condotto da Milly Carlucci per un totale di 4 puntate.Le 8 maschere sono già state presentate ufficialmente e ve le ricordiamo: Mastino, Angelo, Leone, Mostro, Pavone, Coniglio, Unicorno e Barboncino.Il Cantante Mascherato, chi si nasconde dietro le 8 maschere? Le prime indiscrezioni pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2019 13:57. Leggi la notizia su blogo

milly_carlucci : Dal 10 gennaio su #rai1 andrà in onda #ilcantantemascherato che ci farà compagnia per tutti i venerdì del mese! È p… - SerieTvserie : Il Cantante Mascherato, chi si nasconde dietro le 8 maschere? Le prime indiscrezioni - FabioMorasca : #IlCantanteMascherato, chi si nasconde dietro le 8 maschere? Le prime indiscrezioni -