Il brindisi di Antonella Clerici da casa, la conduttrice confida come sarà il suo nuovo anno (Foto) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 per Antonella Clerici è stato un anno ricco di emozioni, non sempre belle, la sua carriera ha subito uno stop ma è pronta per il 2020, per la sua riscossa (foto). E’ quanto ha confidato la conduttrice alla rivista Oggi anticipando il suo ritorno in tv. L’anno che sta terminando professionalmente non le ha regalato molte soddisfazioni, di certo più i dispiaceri, in compenso è scesa da quella che definisce una giostra e ha avuto più tempo da dedicare alle persone che ama. Consapevole di avere raggiunto la mezza età, non è mai un momento che una donna attende con gioia, ma le sue riflessioni lasciano il gusto della serenità, ed è la parte più bella che si può conquistare alla sua età. Ben più importante dedicare il proprio tempo con leggerezza al suo compagno e a sua figlia che prendersi cura di se stessa. Antonella Clerici è in gran forma e bellissima, il suo equilibrio sembra ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

