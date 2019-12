Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari traghetta i telespettatori di DMAX nel mondo del soprannaturale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Daniele Bossari - Il Boss del Paranormal Il soprannaturale continua ad incrociare la sua strada con quella di Daniele Bossari. Mercoledì 1° gennaio 2020, alle 21.25 circa, il conduttore milanese darà infatti inizio su DMAX alla prima edizione de Il Boss del Paranormal, un nuovo programma – strutturato in 8 puntate da 60 minuti – completamente dedicato all’affascinante e sconosciuto mondo del Paranormale. Ogni settimana, Bossari farà sì che i telespettatori possano immergersi in un viaggio misterioso capace di indagare sugli eventi Paranormali più inspiegabili che si verificano in ogni parte del mondo; utilizzando filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza e dagli smartphone, il conduttore tenterà quindi di dare alcune risposte sui fenomeni che, ancora oggi, non risultano del tutto dimostrabili. Nel programma, sarà dato dunque grande spazio alla tecnologia ... Leggi la notizia su davidemaggio

