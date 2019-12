Il 2019 è stato un anno terribile per il clima in Italia

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È tempo di bilanci anche per il. Nell'della grande mobilitazione giovanile guidata da Greta Thunberg per salvare il Pianeta, il rapportostilato da Legambiente ci restituisce uncritico sul fronte dei cambiamenti anche per l'. Due le parole chiave: più eventi estremi e più caldo. Nella Penisola, segnata anche quest'da nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici intensi ed estremi dovuti ai cambiamentitici, salgono a 157 gli eventi estremi che si sono succeduti quest'ine in cui hperso la vita 42 persone. Un bilancio in crescita rispetto a quello del 2018 che aveva registrato 32 vittime e 148 eventi estremi. Ilcaratterizzato da 85 casi di allagamenti da piogge intense; 54 i casi di danni da trombe d'aria (in forte aumento rispetto alle 41 del 2018), 5 di frane causate da ...

