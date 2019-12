Ignazio Moser Instagram | momento intimità con Cecilia Rodriguez | la testa di lui nel

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo ci sono senza alcun dubbio, che si sono conosciuti due anni fa circa nella casa del Grande Fratello Vip. Buttandosi alle spalle la storia con Francesco Monte, suo fidanzato di allora, la sorella minore della showgirl Belen ha sfidato tutti per vivere la sua favola con l’ex ciclista trentino. Carezze, tenerezze e baci appassionati questi gli ingredienti dei profilidei due giovani, che alsono in vacanza in Argentina pronti per festeggiare insieme il Capodanno.con: ladi lui tra i seni In questi giornistanno vivendo una nuova esperienza: la splendida soubrette ha portato l’amato fidanzato nella ‘sua’ Argentina per la prima volta. Qui, nella terra d’origine i due ...

Notiziedi_it : Ignazio Moser: uno spiffero che lascia qualche dubbio, subito smentito - lisa_zanette : @melcutex Bernardeschi Benji e Fede Ignazio Moser I calciatori della primavera della fiorentina ( giovani speranze, mtv) - Notiziedi_it : Ignazio Moser: uno spiffero che lascia qualche dubbio, subito smentito -