Ida Platano di UeD in versione natalizia è “bella come poche”. E mai così sexy (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo tanto penare, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto il loro lieto fine. La seconda proposta di nozze che lui le ha fatto fuori dallo studio di Uomini e Donne stavolta si è conclusa con un sì e anche se la coppia non ha ancora fissato (o reso noto) la data e non era insieme il giorno di Natale pare proceda tutto per il verso giusto. Il 25 dicembre Ida l’ha trascorso con l’amica e collega del trono over, Gemma Galgani. Le due si frequentano anche fuori dagli studi televisivi e da quanto mostrato dalle immagini social, si sono scambiate i rispettivi regali e hanno passato del tempo insieme tra risate e divertimento. Già, i social. La dama di Brescia, di professione parrucchiera, è sempre più attiva su Instagram, dove porta avanti con successo l’attività di influencer. E tra le sue Storie ha voluto fare una dedica a una persona speciale. (Continua dopo la foto) “In questi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

