I Wonder Pictures: Fabrice Luchini fenomenale in Il mistero Henri Pick (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il nostro incontro con Emanuela Ceddia, Marketing Director di I Wonder Pictures, alle Giornate di Cinema: tra i cavalli di battaglia del listino 2020 Il mistero Henri Pick e Herzog incontra Gorbaciov. Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Emanuela Ceddia, Marketing Director di I Wonder Pictures, con cui abbiamo parlato del listino 2020. Tra i cavalli di battaglia della prossima stagione Il mistero Henri Pick, con un ottimo Fabrice Luchini, in sala dal 19 dicembre, e il documentario Herzog incontra Gorbaciov. La video intervista a Emanuela Ceddia Leggi la notizia su movieplayer

